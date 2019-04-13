В Брянске на площади Партизан разваливается фонтан

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-13T11:43:10+03:00

Горожане заметили, что от сооружения отходит гранитная плитка

Изменить размер текста: A A

В Брянске на площади Партизан возле Краеведческого музея разрушается фонтан. Фото опубликовали в соцсетях.

На снимке видно, что на сооружении начала отваливаться гранитная облицовка. По словам горожан, в неважном состоянии находится и плитка на площади.

Многие пользователи соцсети пришли к выводу, что вся центральная площадь Партизан нуждается в реконструкции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU