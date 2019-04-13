В Брянске на площади Партизан разваливается фонтан
Горожане заметили, что от сооружения отходит гранитная плитка
vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В Брянске на площади Партизан возле Краеведческого музея разрушается фонтан. Фото опубликовали в соцсетях.
На снимке видно, что на сооружении начала отваливаться гранитная облицовка. По словам горожан, в неважном состоянии находится и плитка на площади.
Многие пользователи соцсети пришли к выводу, что вся центральная площадь Партизан нуждается в реконструкции.
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ИСТОЧНИК KP.RU