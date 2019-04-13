2019-04-13T10:44:18+03:00
Общество

В Брянске возле БГТУ прошла донорская акция

Участники сдали кровь для тяжелобольных людей
Ольга УМАРОВА
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Донорскую кровь направят в городские и областные медицинские организации.Донорскую кровь направят в городские и областные медицинские организации.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 12 апреля, в Бежицком районе Брянска прошла очередная донорская акция «Спаси жизнь». Мобильная станция работала рядом с Бизнес-центром и БГТУ на улице Институтской.

Акция проходила с девяти утра до часа дня. Донорами стали больше 70 человек, всего было собрано 33 литра крови.

- Полученный объем крови пойдет на лечение тяжелобольных людей, - рассказали в благотворительном фонде «Милосердие». – Весь донорский материал направят в городские и областные медицинские организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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