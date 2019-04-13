В Брянске возле БГТУ прошла донорская акция
Участники сдали кровь для тяжелобольных людей
Донорскую кровь направят в городские и областные медицинские организации.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В пятницу, 12 апреля, в Бежицком районе Брянска прошла очередная донорская акция «Спаси жизнь». Мобильная станция работала рядом с Бизнес-центром и БГТУ на улице Институтской.
Акция проходила с девяти утра до часа дня. Донорами стали больше 70 человек, всего было собрано 33 литра крови.
- Полученный объем крови пойдет на лечение тяжелобольных людей, - рассказали в благотворительном фонде «Милосердие». – Весь донорский материал направят в городские и областные медицинские организации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU