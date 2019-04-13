В Почепе ночью тушили сарай и гараж
Пострадавших нет
Что стало причиной пожара, устанавливают эксперты. Что стало причиной пожара, устанавливают эксперты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Почепе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, информация о ЧП поступила дежурным около полуночи.
К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась крыша частного сарая и гаража. Огонь полыхал по всей площади.
- В 00.20 пожар был ликвидирован, - говорят в МЧС. - Пострадавших нет.
Что стало причиной пожара, устанавливают эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU