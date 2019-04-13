В Почепе ночью тушили сарай и гараж

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-13T10:45:44+03:00

Что стало причиной пожара, устанавливают эксперты. Что стало причиной пожара, устанавливают эксперты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Почепе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, информация о ЧП поступила дежурным около полуночи.

К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась крыша частного сарая и гаража. Огонь полыхал по всей площади.

- В 00.20 пожар был ликвидирован, - говорят в МЧС. - Пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, устанавливают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU