2019-04-12T18:29:50+03:00
Спорт

Брянские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве ЦФО по самбо

Ребята выиграли две золотых, серебряную и бронзовую медали
Мария Дедкова
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Все победители и призеры вошли в состав сборной команды ЦФО России по самбо среди юношей и девушек. Фото: управление физической культуры и спорта Брянской областиВсе победители и призеры вошли в состав сборной команды ЦФО России по самбо среди юношей и девушек. Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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В Воронеже завершилось первенство ЦФО по самбо, на котором удачно выступили брянские спортсмены. Турнир проходил среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. На трех коврах выступили 500 юношей и девушек из 17 регионов.

Золотые медали завоевали брянцы Алина Зенченко и Анна Бабченко. "Серебро" - Максим Морозов. "Бронза" досталась Юлии Юрченко, сообщает Управление физкультуры и спорта Брянской области.

Все победители и призеры вошли в состав сборной команды ЦФО России по самбо среди юношей и девушек. Они также получили право участвовать в Первенстве России, которое пройдет с 27 мая по 1 июня в Новороссийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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