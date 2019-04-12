2019-04-12T18:17:06+03:00
Звезды

Картину брянской художницы представили в Германии

Уроженка Новозыбкова стала участницей международного проекта
Мария Дедкова
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В галерее «Salon Halit Art»* в Берлине можно увидеть картину нашей землячки. Фото: департамент культуры Брянской областиВ галерее «Salon Halit Art»* в Берлине можно увидеть картину нашей землячки. Фото: департамент культуры Брянской области
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Брянскую художницу Елену Целобанову пригласили в международный проект «Времена года». В галерее «Salon Halit Art»* в Берлине можно увидеть картину нашей землячки. Для участия уроженку Новозыбкова пригласила международная ассоциация художников, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Цель проекта -объединять художников и фотографов из России, Германии и Италии для поддерживания культурных отношений, укрепления дружбы и продвижения творческих открытий.

*- Сэлон Хэлит Арт

Картина Елены Целобановой. Фото: департамент культуры Брянской области

Картина Елены Целобановой. Фото: департамент культуры Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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