Картину брянской художницы представили в Германии

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-12T18:17:06+03:00

В галерее «Salon Halit Art»* в Берлине можно увидеть картину нашей землячки. Фото: департамент культуры Брянской области

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Брянскую художницу Елену Целобанову пригласили в международный проект «Времена года». В галерее «Salon Halit Art»* в Берлине можно увидеть картину нашей землячки. Для участия уроженку Новозыбкова пригласила международная ассоциация художников, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Цель проекта -объединять художников и фотографов из России, Германии и Италии для поддерживания культурных отношений, укрепления дружбы и продвижения творческих открытий.

*- Сэлон Хэлит Арт

Картина Елены Целобановой. Фото: департамент культуры Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU