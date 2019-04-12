2019-04-12T17:54:44+03:00
Общество

В Брянске хотят скорректировать маршрут автобуса №31

Изучение пассажиропотока показало, что заезд на улицы Романа Брянского и Брянского фронта нерентабелен
Мария Дедкова
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Решение остается все же за брянцами. Фото: vk.com, "Брянский автобус"Решение остается все же за брянцами. Фото: vk.com, "Брянский автобус"
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Брянцам предложили скорректировать маршрут автобуса №31. Сделать это хотят после исследования пассажиропотока.

Оказалось, что на участке от остановки “По требованию (ул. Романа Брянского) – Магазин (ул. Брянского Фронта)” пассажиров слишком мало.

- Загрузка составила от 6 до 5 пассажиров, - говорят в Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии. - Это составляет 7% от максимальной вместимости салона автобуса.

Поэтому администрация учреждения предложила жителям проголосовать. Стоит ли изменять схему движения маршрута и пустить автобус по улице Авиационной или оставить все как есть.

Проголосовать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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