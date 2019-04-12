В Брянске хотят скорректировать маршрут автобуса №31
Брянцам предложили скорректировать маршрут автобуса №31. Сделать это хотят после исследования пассажиропотока.
Оказалось, что на участке от остановки “По требованию (ул. Романа Брянского) – Магазин (ул. Брянского Фронта)” пассажиров слишком мало.
- Загрузка составила от 6 до 5 пассажиров, - говорят в Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии. - Это составляет 7% от максимальной вместимости салона автобуса.
Поэтому администрация учреждения предложила жителям проголосовать. Стоит ли изменять схему движения маршрута и пустить автобус по улице Авиационной или оставить все как есть.
Проголосовать можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU