Отопительный сезон, дороги, коммуникации, троллейбусы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-12T17:48:46+03:00

В повестке дня комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского горсовета были вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Три из них были рекомендованы для включения в повестку Малого Совета. Провёл заседание председатель комитета

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Об итогах отопительного сезона

Председатель комитета ЖКХ Брянской городской администрации Игорь Гинькин рассказал депутатам о планах в наступившем году.

Депутатов интересовала судьба бесхозных участков теплосетей. Им доложили, что налажена работа по дальнейшей передаче отрезков коммуникаций из муниципальной в собственность ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В 2019 году на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту муниципальных теплотрасс предусмотрено около 3 миллионов рублей.

Депутаты задавали вопросы о модернизации теплоснабжения домов, жители которых жаловались на холод в квартирах этой зимой. Такие адреса есть во всех районах города. Депутатам отчитались, что заявления жителей взяты на контроль. Будут проводиться необходимые технические мероприятия.

В подготовленном для депутатов комитета отчёте Брянской городской администрации отмечено, что в холодное время ведётся сбор информации о работе котельных и теплотрасс. Принимаются на контроль сведения о мерах, принятых при возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций, и сроках их устранения. Произошедшие порывы трубопроводов сетей теплоснабжения на теплотрассах устраняются своевременно в рамках действующего законодательства.

О качестве ремонта дорог

Депутатов интересовало, как проводится контроль за укладкой асфальта, качеством и сезонностью работ на городских дорогах.

Начальник МКУ «Управления ЖКХ» Брянска Галина Сафонова пояснила:

— Ведётся тройной контроль: входной контроль подрядчика, надзор качества укладки на объекте. Третий контроль, лабораторный – делает управление дорог. В этом году, учитывая, что основная часть объектов входит в программу «Безопасные и качественные дороги», которая предусматривает ещё и общественный контроль. Гарантийный срок отремонтированных дорог теперь увеличился с 5 до 6 лет.

Председатель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского горсовета Валерий Иванов обратил внимание, что у жителей есть замечания к качеству ремонта дорог, сделанных сравнительно недавно. Дефекты видны в местах примыкания, появляются трещины и ямы.

Галина Сафонова пояснила депутатам, что сейчас на гарантии находится 175 объектов улично-дорожной сети. Они были отремонтированы в 2014 — 2018 годах. Все эти дороги были обследованы в марте, по результатам составлены акты. Подрядчики в ближайшее время должны приступить к устранению недостатков. Им на это дан срок до 1 мая 2019 года. Как было отмечено, отказы от выполнения недостатков у подрядчиков бывают крайне редко. Разногласия заканчиваются после исков в суд, которые инициирует управление ЖКХ.

Вопрос о качестве и сезонности ремонта городских дорог вынесен на обсуждение Малого Совета.

О перспективах троллейбусного управления

Сейчас предприятие обслуживает 12 маршрутов общей протяженностью более 167 километров. Ежедневно на городские улицы выходят около 90 машин.

Депутатам городского совета доложили, что после обновления парка муниципальных автобусов и начала их активной работы на центральных улицах, произошло дублирование многих троллейбусных маршрутов. Директор троллейбусного управления Наталья Назарова отметила, что в Брянске остаются участки, где троллейбусы могли бы стать практически единственными перевозчиками. Основное направление, где мало автобусов и можно сгруппировать больше троллейбусов, — Володарский район, вокзал Брянск-I. Там на маршрутах №6 и №1 установлен интервал движения машин в 4 минуты. Так удаётся добиваться максимальной рентабельности. Предприятие стремится развивать маршруты с высокой себестоимостью. К таким сейчас относятся №№2, 12, 9, 11. Отдел по транспорту Брянской городской администрации прорабатывает маршруты, где у троллейбусов будет минимум конкурентов. Просчитать пассажиропоток сейчас помогает внедрённая на муниципальном транспорте новая электронная система оплаты проезда.

По инициативе комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту вопрос включён в повестку заседания Малого Совета.

О предстоящем ремонте канализационных коллекторов

В прошлом году на строительство и реконструкцию брянских канализационных коллекторов из областного и городского бюджетов было выделено 446 миллионов рублей. Удалось капитально отремонтировать 7 объектов, это 10,4 километра сетей в Советском, Фокинском и Бежицком районах.

В этом году работы продолжатся. Из областного и городского бюджетов выделяется 236,2 миллиона рублей. Будут отремонтированы три самотечных коллектора. В Советском районе завершится ремонт начатого в прошлом году объекта «От канализационного колодца у

памятника Летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до ул. Урицкого». Здесь осталось реконструировать 774 погонных метра сетей, которые проходят под садовыми обществами. В Бежицком районе заменят трубы на участках от ул. Почтовой до насосной станции и от ул. Дружбы до той же насосной станции. На торгах определены подрядчики на восстановление почти 7 километров канализационного коллектора.

Ещё один объект, который необходимо безотлагательно отремонтировать в этом году, — участок коллектора от жилых домов по улице Набережной по территории «Славянской» площади до ул. Горького. Обследование его было проведено после аварии, произошедшей в марте в районе жилого дома 1 «Е» по ул. Набережной.

Как рассказал директор МУП «Брянский городской водоканал» Олег Боровиков, сейчас находится в разработке большой проект по реконструкции 15 объектов в рамках региональной адресной инвестиционной программы на 2020 -2021 годы. Будут отремонтированы 6 дюкеров под реками Десна и Снежеть, 7 переходов под железными дорогами, напорный коллектор, а также реконструирована главная канализационная насосная станция.

Вопрос вынесен для обсуждения депутатов на заседании Малого Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU