В память о жертвах фашизма
Мероприятие, приуроченное к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошло в Володарском районе на территории 85-го Ремонтного завода, где в годы оккупации располагался концлагерь Dulag 142 Brjansk.
Цветы к памятнику на братской могиле «Жертвам фашизма» возложили Глава города Брянска Александр Хлиманков, председатель территориальной депутатской группы Володарского района Николай Дашунин, руководитель общественной приемной Губернатора Брянской области Валентина Бурская.
В мероприятии также приняли участие представители районного Совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей и районного Совета Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, учащиеся Гимназия № 4, школы № 46, студенты Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники, представители Володарской районной администрации города Брянска.
— Дорогие друзья, спасибо всем вам, что собрались сегодня здесь, — сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков. — От всех жителей города я благодарю ветеранов за ваши жизни, ваши подвиги и наш мир. Пусть эта память передается и бережно хранится всегда. Это важно для выживания всего человечества. В наших руках не допустить повторения ужасов, которые происходили на этой земле. Помнить и передавать это знание – наш долг.
Участники торжественной церемонии почтили память жертв фашизма минутой молчания, возложением цветов к обелиску и зажжением памятных свечей.
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ИСТОЧНИК KP.RU