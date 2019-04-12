2019-04-12T17:39:35+03:00
Общество

В Брянской области стартовал фестиваль «Под облаками»

Его участниками стали 27 команд
Мария Дедкова
Поделиться:
Смотр продлится четыре дня.Смотр продлится четыре дня.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянской области стартовал 30-й фестиваль молодежи и туристской общественности «Под облаками».

В этом году его участниками стали 27 команд.

- Наш город представляли сборные вузов, федерации спортивного туризма Брянской области, Брянской епархии, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - К нам приехали команды из районов области, а также из Волгограда, Ростова-на-Дону, Смоленска, Торжка, Москвы и Подмосковья, из Минска и Луганска.

Смотр продлится четыре дня. Команды будут соревноваться в спортивных и туристических умениях, пройдут творческие и интеллектуальные испытания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве ЦФО по самбо
Картину брянской художницы представили в Германии
В Брянске хотят скорректировать маршрут автобуса №31
Отопительный сезон, дороги, коммуникации, троллейбусы
В память о жертвах фашизма
Суд оправдал брянского спасителя беркутов
В Сельцо обнаружили склад боеприпасов времен войны
В Брянске на улице Делегатской заменят фонари
В Брянскую область не пустили двух коз из Украины
В Брянске почтили память космонавта Юрия Гагарина
На железнодорожной станции в Брянске у молдаванина нашли 480 пачек табака для кальяна
Жительница Брянска рассказала, что ее дочь отравилась мышьяком после лечения зуба
Молодежь БМЗ блестяще выступила в корпоративном КВН
Уроженец Брянска Сергий Привалов стал помощником патриарха Кирилла
В Брянске заметили опасный люк на улице Куйбышева
В Погарском районе легковушка вылетела в кювет: 20-летнего водителя госпитализировали
На трассе под Брянском пройдут массовые проверки водителей