В Брянской области стартовал фестиваль «Под облаками»

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-12T17:39:35+03:00

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В Брянской области стартовал 30-й фестиваль молодежи и туристской общественности «Под облаками».

В этом году его участниками стали 27 команд.

- Наш город представляли сборные вузов, федерации спортивного туризма Брянской области, Брянской епархии, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - К нам приехали команды из районов области, а также из Волгограда, Ростова-на-Дону, Смоленска, Торжка, Москвы и Подмосковья, из Минска и Луганска.

Смотр продлится четыре дня. Команды будут соревноваться в спортивных и туристических умениях, пройдут творческие и интеллектуальные испытания.

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ИСТОЧНИК KP.RU