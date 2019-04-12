В Брянской области стартовал фестиваль «Под облаками»
В Брянской области стартовал 30-й фестиваль молодежи и туристской общественности «Под облаками».
В этом году его участниками стали 27 команд.
- Наш город представляли сборные вузов, федерации спортивного туризма Брянской области, Брянской епархии, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - К нам приехали команды из районов области, а также из Волгограда, Ростова-на-Дону, Смоленска, Торжка, Москвы и Подмосковья, из Минска и Луганска.
Смотр продлится четыре дня. Команды будут соревноваться в спортивных и туристических умениях, пройдут творческие и интеллектуальные испытания.
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ИСТОЧНИК KP.RU