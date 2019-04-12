Суд оправдал брянского спасителя беркутов
Приговор пока не вступил в законную силу
Жителя Брасовского района обвинили в том, что он держал краснокнижных птиц у себя дома для удовольствия. Фото: кадр из видео Генеральной прокуратуры РФ.
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В пятницу, 12 апреля, в Брасовском районном суде поставили точку в деле брянского спасителя беркутов. 57-летнего Владимира Иванченкова признали невиновным, сообщает телеканал "Городской".
Напомним, жителя Брасовского района обвинили в том, что он держал краснокнижных птиц у себя дома для удовольствия. Одного беркута он забрал у охотников, второго - купил, третьего - ему принес местный полицейский. Однако за брянца вступилась не только общественность, но и некоторые специалисты-орнитологи.
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ИСТОЧНИК KP.RU