В Сельцо обнаружили склад боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-12T16:34:52+03:00

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В лесу неподалеку от Сельцо обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 12 апреля.

На место выехала группа спецработ брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили 26 артиллерийских снарядов калибром в 45 миллиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU