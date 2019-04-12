2019-04-12T16:13:18+03:00
Общество

В Брянске на улице Делегатской заменят фонари

Также здесь оборудуют тротуары
Мария Дедкова
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Пока горадминистрация проводит торги. Ремонт начнут после выбора подрядчика.Пока горадминистрация проводит торги. Ремонт начнут после выбора подрядчика.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году в Брянске отремонтируют улицу Делегатскую.

Здесь не только заменят асфальт, но и уличное освещение. Вместо ламповых фонарей будут светодиодные, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Новые тротуары обустроят на тех участках улицы, где они отсутствуют. На нерегулируемых пешеходных переходах установят мигающие желтые светофоры.

Пока горадминистрация проводит торги. Ремонт начнут после выбора подрядчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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