В Брянскую область не пустили двух коз из Украины

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-12T15:57:39+03:00

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На брянском участке границы задержали украинку с двумя козами. Иностранка пыталась провезти скот через пункт пропуска "Погар".

Животных везли в Калужскую область. Однако специалисты Россельхознадзора обнаружили, что документы на коз были заполнены с грубыми нарушениями.

- В них отсутствовали сведения об отправителе и получателе животных, об эпизоотическом благополучии территории с которой ввозились козы по различным опасным болезням животных, а также информация о проведении исследований на инфекционные заболевания, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Поэтому животных вернули в страну-отправительницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU