СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-12T15:35:06+03:00

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В пятницу, 12 апреля, в Брянске почтили память космонавта Юрия Гагарина. Митинг в его часть прошел у памятника герою.

Участники возложили цветы к подножию памятника, в небо выпустили цветные воздушные шары.

Из-за погоды традиционную эстафету, посвященную Дню космонавтики, перенесли на 15 апреля. Также на следующей неделе на бульваре Гагарина пройдет «Космическое путешествие» - интеллектуальная викторина для школьников младших классов. Победители соревнований получат грамоты, сладкие призы и возможность прокатиться на легкомоторном самолете, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, 12 апреля в мире отмечают День авиации и космонавтики. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком на планете, совершившим полет на космическом корабле «Восток» длительностью 108 минут. За это время он совершил один оборот вокруг Земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU