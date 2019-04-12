На железнодорожной станции в Брянске у молдаванина нашли 480 пачек табака для кальяна

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-12T14:52:55+03:00

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На железнодорожной станции в Брянске у пассажира поезда Кишинев – Москва нашли 480 пачек табака для кальяна. Гражданин Молдавии не задекларировал товар. На него завели административное дело.

- Иорданский табак различных видов обнаружили в дорожной сумке мужчины, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – Товаросопроводительных документов у пассажира не оказалось. А коммерческая партия табака в несколько раз превышала установленную норму, которую можно перевозить без декларации.

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ИСТОЧНИК KP.RU