2019-04-12T14:52:55+03:00
Общество

На железнодорожной станции в Брянске у молдаванина нашли 480 пачек табака для кальяна

На мужчину завели административное дело за недекларирование
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской таможни.Фото: пресс-служба Брянской таможни.
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На железнодорожной станции в Брянске у пассажира поезда КишиневМосква нашли 480 пачек табака для кальяна. Гражданин Молдавии не задекларировал товар. На него завели административное дело.

- Иорданский табак различных видов обнаружили в дорожной сумке мужчины, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – Товаросопроводительных документов у пассажира не оказалось. А коммерческая партия табака в несколько раз превышала установленную норму, которую можно перевозить без декларации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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