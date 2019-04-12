Жительница Брянска рассказала, что ее дочь отравилась мышьяком после лечения зуба

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-12T14:35:47+03:00

В Карачевской райбольнице девочке оказали медицинскую помощь, которой все остались довольны. Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Жительница Брянска рассказала, что ее шестилетняя дочь отравилась мышьяком после похода к стоматологу. Жалобу женщина написала на портале государственных услуг. И попросила разобраться в ситуации.

«В ночь с 5 на 6 апреля у моей дочери разболелся зуб, ребенок всю ночь не спал, - пишет горожанка. – Утром мы обратились к дежурному врачу в стоматологическую поликлинику на улице Куйбышева».

Врач положила девочке мышьяк в больной зуб, залепила его пастой и сказала, чтобы в понедельник взяли талон и долечили зуб. Но у раздевалки из зуба девочки все вывалилось. Они с матерью вернулись в кабинет. Врач повторила процедуру, сказав, чтобы посильней прижала пасту зубами.

Мать с дочерью поехали в Карачев за старшим ребенком.

«По дороги у дочери все выпало из зуба, и началась страшная рвота, - рассказывает женщина на форуме. – Мы обратились в приемный покой Карачевской райбольницы».

Медики сказали, что у ребенка симптомы отравления мышьяком, который при лечении зубов у детей сейчас не используют. В Карачеве девочке оказали медицинскую помощь, которой все остались довольны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU