2019-04-12T12:28:58+03:00
Общество

В Брянске заметили опасный люк на улице Куйбышева

Фотографии опубликовали в социальных сетях
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Олег СердюкФото: vk.com, Олег Сердюк
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В Брянске на проезжей части на улице Куйбышева заметили люк без крышки. Об этом горожане написали в социальных сетях.

В комментариях пользователи не удивляются и говорят, что крышку скорее всего украли, а затем сдали на металлолом. Автор фото понадеялся, что после публикации ответственные органы обратят внимание на опасный люк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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