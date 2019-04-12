В Брянске заметили опасный люк на улице Куйбышева

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-12T12:28:58+03:00

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В Брянске на проезжей части на улице Куйбышева заметили люк без крышки. Об этом горожане написали в социальных сетях.

В комментариях пользователи не удивляются и говорят, что крышку скорее всего украли, а затем сдали на металлолом. Автор фото понадеялся, что после публикации ответственные органы обратят внимание на опасный люк.

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ИСТОЧНИК KP.RU