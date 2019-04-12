В Погарском районе легковушка вылетела в кювет: 20-летнего водителя госпитализировали
У молодого человека диагностировали травму головы и ушиб мозга
По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Брянской области
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Под Погаром 11 апреля произошло ДТП. Около восьми часов вечера на 13-м километре автодороги «Погар – Новые Ивайтенки» опрокинулась легковушка.
- По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист съехал в кювет, где машина опрокинулась.
Молодого человека госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга".
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ИСТОЧНИК KP.RU