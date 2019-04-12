В Погарском районе легковушка вылетела в кювет: 20-летнего водителя госпитализировали

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-12T12:04:23+03:00

По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Брянской области

У молодого человека диагностировали травму головы и ушиб мозга

Изменить размер текста: A A

Под Погаром 11 апреля произошло ДТП. Около восьми часов вечера на 13-м километре автодороги «Погар – Новые Ивайтенки» опрокинулась легковушка.

- По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Молодого человека госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU