2019-04-12T12:04:23+03:00
Происшествия

В Погарском районе легковушка вылетела в кювет: 20-летнего водителя госпитализировали

У молодого человека диагностировали травму головы и ушиб мозга
Мария Дедкова
Поделиться:
По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Брянской областиПо предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

Под Погаром 11 апреля произошло ДТП. Около восьми часов вечера на 13-м километре автодороги «Погар – Новые Ивайтенки» опрокинулась легковушка.

- По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа -21083 не справился с управлением, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Молодого человека госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве ЦФО по самбо
Картину брянской художницы представили в Германии
В Брянске хотят скорректировать маршрут автобуса №31
Отопительный сезон, дороги, коммуникации, троллейбусы
В память о жертвах фашизма
В Брянской области стартовал фестиваль «Под облаками»
Суд оправдал брянского спасителя беркутов
В Сельцо обнаружили склад боеприпасов времен войны
В Брянске на улице Делегатской заменят фонари
В Брянскую область не пустили двух коз из Украины
В Брянске почтили память космонавта Юрия Гагарина
На железнодорожной станции в Брянске у молдаванина нашли 480 пачек табака для кальяна
Жительница Брянска рассказала, что ее дочь отравилась мышьяком после лечения зуба
Молодежь БМЗ блестяще выступила в корпоративном КВН
Уроженец Брянска Сергий Привалов стал помощником патриарха Кирилла
В Брянске заметили опасный люк на улице Куйбышева
На трассе под Брянском пройдут массовые проверки водителей