2019-04-12T11:33:29+03:00
Происшествия

На бумажной фабрике в Белых Берегах слесарь отравился соляной кислотой

Мужчина умер через полтора месяца от химического ожога
Марина АНТОНОВА
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Кто виноват в смерти мужчины, выясняли следователи.Кто виноват в смерти мужчины, выясняли следователи.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На бумажной фабрике в брянском поселке Белые Берега слесарь отравился соляной кислотой. Это случилось 1 августа прошлого года. Утром 42-летний слесарь-сантехник утолил жажду из стеклянной банки с прозрачной жидкостью, которую он нашел на столе в мастерской. На емкости не было предупреждающих об опасности знаков. В банке была смесь соляной кислоты и хлорида цинка. От полученного химического ожога слесарь скончался 10 сентября прошлого года.

Кто виноват в смерти мужчины, выясняли следователи.

- По версии следствия, главный механик Брянской бумажной фабрики не обеспечил своевременную утилизацию и надлежащее хранение, исключающее доступ посторонних лиц, неиспользованных в производственном процессе опасных химических веществ, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Такие нарушения требований охраны труда привели к смерти работника.

На главного механика завели уголовное дело по статье «Нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека». Расследование его завершили. В ближайшее время материалы направят на рассмотрение в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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