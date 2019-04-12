2019-04-12T10:45:10+03:00
Общество

Заммэра Брянска Людмила Гончарова подала в отставку

Официального распоряжения об увольнении пока нет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Заместитель мэра Брянска Людмила Гончарова подала в отставку. Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но официального распоряжения главы горадминистрации на этот счет пока нет.

Людмила Гончарова курирует социальные вопросы в городской администрации. Она руководит управлениями культуры и образования, комитетами по физкультуре и делам молодежи, отделом по делам несовершеннолетних.

Людмила Александровна родилась 2 марта 1957 года в Брянске. Окончила Брянский государственный педагогический институт. Второе высшее образование по специальности юриспруденция получила в Московском педагогическом государственном университете.

Работала учителем русского языка и литературы в вечерней школе в Брянске. С 1981 по 1985 год - в районных и городском комитетах ВЛКСМ. Была начальником отдела по культуре и делам молодежи, а затем заместителем главы администрации Советского района. Некоторое время занимала должность начальника управления социального прогнозирования администрации Брянской области. Более десяти лет руководила Управлением Пенсионного фонда РФ в Советском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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