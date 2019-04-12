2019-04-12T10:28:36+03:00
Общество

Нужна контейнерная площадка? Заявите об этом!

Игорь ЗАЙЦЕВ
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ОАО «Чистая планета» просит жителей принять активное участие в наведении и поддержании чистоты в городе.ОАО «Чистая планета» просит жителей принять активное участие в наведении и поддержании чистоты в городе.
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Уважаемые жители города Брянска и Брянской области!

С 1 января 2019 года в нашей стране стартовала «мусорная реформа». Региональный оператор по обращению с ТКО с целью улучшения санитарного состояния улиц городов и поселков Брянской области просит жителей принять активное участие в наведении и поддержании чистоты и проявить инициативу по определению мест для размещения площадок для сбора отходов, чтобы установить необходимое количество бункеров и контейнеров для мусора. Предложения следует подавать в органы местного самоуправления – городские и районные администрации. Ваши пожелания будут проанализированы на возможность включения предлагаемой вами территории в реестр и переданы региональному оператору на обслуживание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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