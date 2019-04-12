2019-04-12T10:07:02+03:00
Общество

В Бежице грузовая «ГАЗель» утонула в луже на дороге

У жителей улицы Медведева есть собственное озеро
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Катя Самохина.Фото: vk.com, Катя Самохина.
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В Бежицком районе Брянска грузовой фургон «ГАЗель» утонул в огромной луже на дороге. Это случилось утром в пятницу, 12 апреля, на улице Медведева. Фотографии машины, которая не может самостоятельно выехать из западни, появились в социальных сетях. Пользователи пишут, что машина везла хлеб. И это вторая лужа, в которой застрял фургон.

Местные жители жалуются, что после ремонта коллектора в прошлом году у их домов образуется озеро. Ливневые воды стекаются и в огороды жителей частных домов на улице Ульянова. Эту проблему обещал устранить подрядчик, который занимался ремонтом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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