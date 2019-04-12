В Бежице грузовая «ГАЗель» утонула в луже на дороге

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-12T10:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска грузовой фургон «ГАЗель» утонул в огромной луже на дороге. Это случилось утром в пятницу, 12 апреля, на улице Медведева. Фотографии машины, которая не может самостоятельно выехать из западни, появились в социальных сетях. Пользователи пишут, что машина везла хлеб. И это вторая лужа, в которой застрял фургон.

Местные жители жалуются, что после ремонта коллектора в прошлом году у их домов образуется озеро. Ливневые воды стекаются и в огороды жителей частных домов на улице Ульянова. Эту проблему обещал устранить подрядчик, который занимался ремонтом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU