В Брянске водитель автобуса сбил пьяного пешехода-нарушителя
В Советском районе Брянска водитель автобуса ПАЗ сбил пьяного пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. ДТП случилось около одиннадцати часов вечера в четверг, 11 апреля, у дома №10 на улице Авиационной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
49-летний водитель автобуса ехал в левом ряду со стороны улицы Горбатова в сторону улицы Крахмалева. И сбил 35-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с ушибом грудной клетки и переломами ребер. Оказалось, что пешеход был пьян. А водитель - трезвым.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU