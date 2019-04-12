2019-04-12T09:33:23+03:00
Общество

В Брянске потребовали перестроить пандус для инвалидов перед супермаркетом

По нему невозможно забраться на инвалидной коляске
Марина АНТОНОВА
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К правоохранителям обратился инвалид-колясочник.К правоохранителям обратился инвалид-колясочник.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске прокуратура потребовала перестроить пандус для инвалидов в одном из сетевых супермаркетов на улице Крахмалева. К правоохранителям обратился инвалид-колясочник, который живет неподалеку.

- Во время проверки выяснилось, что пандус не соответствует требованиям закона о социальной защите инвалидов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Расстояние между верхними и нижними поручнями больше одного метра. Уклон пандуса больше положенного на 17 процентов.

На магазин завели административное дело. Юридическое лицо оштрафовали.

А от руководителя потребовали перестроить пандус по всем нормам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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