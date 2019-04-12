На Брянщине построят три новых фельдшерско-акушерских пункта

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-12T09:34:50+03:00

Шесть мобильных медицинских комплексов приобретут для маленьких деревень и сел

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В Брянской области в этом году построят три новых фельдшерско-акушерских пункта. ФАПы появятся в деревне Летошники Жуковского района, селе Лемешовка Севского района и селе Дмитрово Почепского района. На строительство пунктов потратят 14,6 миллиона рублей. Кстати, в регионе на данный момент работают 586 фельдшерско-акушерских пунктов.

Для сел и деревень, где живет меньше 100 человек, приобретут шесть мобильных медицинских комплексов. Всего в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи в Брянской области» выделят 72,9 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе облдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU