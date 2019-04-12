В Брянской области на телемедицину потратят 158 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-12T09:07:31+03:00

В регионе будет действовать 6 консультационных центров

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В Брянской области на телемедицину в этом году потратят 158,3 миллиона рублей. Деньги выделили в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Брянской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», сообщают в пресс-службе облдумы.

В регионе будет действовать шесть телемедицинских консультационных центров. Они будут работать по десяти медицинским профилям. Принимать консультации смогут в 38 абонентских пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU