В Брянской области на телемедицину потратят 158 миллионов рублей
В регионе будет действовать 6 консультационных центров
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В Брянской области на телемедицину в этом году потратят 158,3 миллиона рублей. Деньги выделили в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Брянской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», сообщают в пресс-службе облдумы.
В регионе будет действовать шесть телемедицинских консультационных центров. Они будут работать по десяти медицинским профилям. Принимать консультации смогут в 38 абонентских пунктах.
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ИСТОЧНИК KP.RU