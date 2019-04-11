В Брянской области ЕГЭ будут сдавать 5863 выпускника
В Брянской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 5863 школьника. Такие данные озвучили на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ.
В этом году основной период сдачи экзаменов начнется 27 мая и завершится 1 июля. ЕГЭ выпускники будут писать по 11 предметам.
Самыми востребованными в этом году стали обществознание, физика, биология, история, химия, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.
При департаменте образования открыли региональный ситуационно-информационный центр, где студенты будут вести онлайн-наблюдение за всеми аудиториям.
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ИСТОЧНИК KP.RU