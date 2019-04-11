В Брянской области ЕГЭ будут сдавать 5863 выпускника

СЕГОДНЯ 18:32 2019-04-11T18:33:13+03:00

В этом году основной период сдача экзаменов начнется 27 мая и завершится 1 июля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 5863 школьника. Такие данные озвучили на заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ.

В этом году основной период сдачи экзаменов начнется 27 мая и завершится 1 июля. ЕГЭ выпускники будут писать по 11 предметам.

Самыми востребованными в этом году стали обществознание, физика, биология, история, химия, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

При департаменте образования открыли региональный ситуационно-информационный центр, где студенты будут вести онлайн-наблюдение за всеми аудиториям.

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ИСТОЧНИК KP.RU