В Глинищеве загорелась машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-11T18:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Глинищево загорелась машина скорой помощи. О ЧП под Брянском в четверг, 11 апреля, сообщили в социальных сетях. Как пишет автор видео, все случилось около пяти часов вечера.

На кадрах видно, что водитель вышел из машины. На помощь в тушении поспешили другие автомобилисты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU