В Глинищеве загорелась машина скорой помощи
Автомобилисты поспешили на помощь водителю
Скриншот с видео vk.com, Владислав Титкин
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В селе Глинищево загорелась машина скорой помощи. О ЧП под Брянском в четверг, 11 апреля, сообщили в социальных сетях. Как пишет автор видео, все случилось около пяти часов вечера.
На кадрах видно, что водитель вышел из машины. На помощь в тушении поспешили другие автомобилисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU