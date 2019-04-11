2019-04-11T18:13:22+03:00
Происшествия

В Глинищеве загорелась машина скорой помощи

Автомобилисты поспешили на помощь водителю
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, Владислав ТиткинСкриншот с видео vk.com, Владислав Титкин
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В селе Глинищево загорелась машина скорой помощи. О ЧП под Брянском в четверг, 11 апреля, сообщили в социальных сетях. Как пишет автор видео, все случилось около пяти часов вечера.

На кадрах видно, что водитель вышел из машины. На помощь в тушении поспешили другие автомобилисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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