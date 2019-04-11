Для брянских сирот Владислава, Тимофея и Дмитрия нашли родителей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-11T17:54:13+03:00

Владислава взяла к себе семья из Брянска, а братиков - шестилетнего Тимофея и годовалого Диму - семья из Москвы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Радостную новость сообщили в городском комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства

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Для трех брянских сирот 13-летнего Владислава, 6-летнего Тимофея и годовалого Дмитрия нашли родителей. Об этом рассказали в городском комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства.

- Конечно, мы надеялись, что ребята обязательно найдут новых маму и папу, но не думали, что это произойдет так быстро, - говорят в горадминистрации.

Владислава взяла к себе семья из Брянска, а братиков - шестилетнего Тимофея и годовалого Диму - семья из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU