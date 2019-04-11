В Унече будут судить ревнивца, который выстрели в ногу своему сопернику

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-11T16:51:15+03:00

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В Унече будут судить 40-летнего местного жителя за то, что выстрелил из травматического пистолета в ногу своему сопернику. У пострадавшего серьезное повреждение кости. Поэтому брянца обвиняют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Инцидент произошел еще в прошлом году. 34-летний житель деревни Рябовка вечером гостил у своей девушки. Внезапно раздался стук в дверь. Хозяйка пошла открывать. На пороге стоял ее прежний ухажер.

Девушка прогоняла с крыльца незваного гостя, но он уходить не хотел. На крики из дома вышел мужчина. Он ударил своего оппонента кулаком по лицу. Но тот достал травматический пистолет. Приятель ревнивца попытался выхватить оружие, но тот неожиданно выстрелил и попал в ногу своего соперника.

- На место приехала скорая помощь и полиция, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Мужчина признался, что выстрелил. После опроса его отпустили под подписку о невыезде домой.

Ущерб, нанесенный потерпевшему, обвиняемый возместил деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU