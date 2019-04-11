2019-04-11T16:45:12+03:00
Общество

На Первомайском мосту в Брянске осталось уложить два пролета

На этой неделе рабочие приступили к формированию тротуара
Мария Дедкова
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Подрядчики хотят сдать объект ко Дню города.Подрядчики хотят сдать объект ко Дню города.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается реконструкция Первомайского моста. Строителям осталось уложить два пролета.

На этой неделе рабочие приступили к формированию тротуара. Также строители начали соединять мост с насыпью со стороны Советского района, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, реконструкция второй очереди Первомайского моста началась в июне прошлого года. Контракт действует до декабря. Но подрядчики хотят сдать объект ко Дню города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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