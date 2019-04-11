В Брянской области прошел всероссийский фестиваль боевых искусств

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-11T16:30:26+03:00

В этом году смотр был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Смотр прошел уже в 12-й раз

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10 апреля в Брянске прошел 12-й всероссийский фестиваль боевых искусств. В этом году смотр был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Фестиваль состоял из двух частей - показательных выступлений и «Гран-при». Свои умения на арене цирка показали 19 федераций различных единоборств: айкидо, самбо, бокс, восточное боевое единоборство, кобудо, карате-до, каратэ-до Шотокан Казэ Ха, косики карате, дзюдо, киокусинкай карате, капоэйра, рукопашный бой и другие.

По мнению жюри, третье место заслужили федерации кобудо и самбо. Диплом за второе место получила федерация дзюдо, а победителем признали федерацию каратэ-до.

После прошли показательные поединки по киокусинкай карате, боевому самбо и ММА.

Фестиваль состоял из двух частей - показательных выступлений и «Гран-при».Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Свои умения на арене цирка показали 19 федераций различных единоборств.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

После прошли показательные поединки по киокусинкай карате, боевому самбо и ММА.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU