В Брянске у детского сада «Сказка» пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-11T15:57:01+03:00

Напомним, в это же время сотрудники Госавтоинспекции будут стоять у детского сада «Солнышко» у дома № 59 на улице Киевской. Фото: Евгения ГУСЕВА

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12 апреля в Брянске у детского сада «Сказка» водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить у дома №72 на улице Литейной с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Напомним, в это же время сотрудники Госавтоинспекции будут стоять у детского сада «Солнышко» у дома № 59 на улице Киевской.

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ИСТОЧНИК KP.RU