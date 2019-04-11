В Брянске у детского сада «Сказка» пройдут сплошные проверки водителей
Полицейские проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей
Напомним, в это же время сотрудники Госавтоинспекции будут стоять у детского сада «Солнышко» у дома № 59 на улице Киевской.Фото: Евгения ГУСЕВА
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12 апреля в Брянске у детского сада «Сказка» водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить у дома №72 на улице Литейной с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Напомним, в это же время сотрудники Госавтоинспекции будут стоять у детского сада «Солнышко» у дома № 59 на улице Киевской.
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ИСТОЧНИК KP.RU