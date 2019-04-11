Верховный суд оставил в силе приговор убийце клинцовской школьницы
Верховный суд России оставил без изменений приговор убийце клинцовской школьницы. 38-летний Александр Шкурной проведет за решеткой 24 года. Первые восемь лет - в тюрьме, остальные годы – в колонии особого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, который вынес Брянский областной суд в феврале. Но его апелляцию не удовлетворили.
Напомним, преступление мужчина совершил 10 октября прошлого года в Клинцах. Он увязался за 15-летней девочкой, отобрал у нее мобильный, а потом несколько раз ударил ножом.
У обвиняемого – четыре непогашенные судимости, три из них за тяжкие преступления. Он вышел их колонии только в марте прошлого года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU