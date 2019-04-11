ОАО «Чистая планета» планирует восстановить Дом Боровича

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-11T14:47:41+03:00

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ОАО «Чистая планета» приглашает компании брянского региона принять участие в электронном аукционе на выполнение проектных (изыскательских) работ на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом инженера Л. А. Боровича», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 6.

Для этого необходимо подать заявку не позднее 10 часов 00 минут 25 апреля 2019 на электронную площадку, расположенную по адресу: www.com.roseltorg.ru

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе - 26 апреля 2019 года. Аукцион будет проведен 29 апреля 2019 года. Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 693 187,67рубля. Обеспечение заявки на участие в аукционе не требуется.

Напомним, что компания «Чистая планета» вступила в право собственности на Дом Боровича в феврале и планирует восстановить это историческое здание , расположенное в самом центре Брянска, в ближайшие годы.

Дом Боровича — памятник архитектуры по адресу: бульвар Гагарина, 6. Построен на рубеже XIX-XX веков. Дом принадлежал инженеру Льву Агафоновичу Боровичу (1858-1938 годы), впоследствии унаследовал его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU