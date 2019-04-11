СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-11T14:36:53+03:00

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В Брянской области назначили нового федерального инспектора. Им стал Андрей Дьячук. Распоряжение о новом назначении 8 апреля подписал полномочный представитель презинета РФ в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев. В четверг, 10 апреля, Андрея Дьячука представили руководителю региона, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Андрей Дьячук – бывший военный, работал в аппарате полномочного представителя. В последнее время занимал должность федерального инспектора по Тверской области. Андрей Дьячук сменил на посту в Брянской области Михаила Калашникова, который был временно исполняющим обязанности федерального инспектора. До этого в нашем регионе федеральным инспектором был Афанасий Киселев, который осенью прошлого года занял такой же пост в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU