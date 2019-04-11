2019-04-11T14:25:21+03:00
Спорт

Брянская теннисистка Влада Коваль будет защищать честь страны на кубке федерации

Наша землячка выступит с другими известными спортсменками
Мария Дедкова
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Кубок Федерации - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Фото: Управление физкультуры и спорта Брянской областиКубок Федерации - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Фото: Управление физкультуры и спорта Брянской области
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Брянская теннисистка Влада Коваль попала в окончательный состав женской сборной России для участия в командном чемпионате «Кубок Федерации». Об этом сообщает региональное управление по физкультуре и спорту.

Вместе с нашей землячкой отстаивать честь страны будут Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Наталья Вихлянцева. Соперницами россиянок станут спортсменки из Италии.

СПРАВКА

Кубок Федерации - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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