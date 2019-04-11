Клетнянский лесхоз задолжал мастеру цеха 90 тысяч рублей по зарплате
Следователи завели уголовное дело
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Клетнянский лесхоз задолжал мастеру цеха переработки древесины больше 90 тысяч рублей. Это частично зарплата, которую не выплачивали с ноября 2017 по август 2018 года, и компенсация за неиспользованный отпуск. Следователи завели уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Расследование дела продолжается. Правоохранители планируют добиться того, чтобы долг погасили.
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ИСТОЧНИК KP.RU