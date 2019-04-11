2019-04-11T13:29:04+03:00
Общество

Для брянских лагерей подготовят 100 вожатых

Они пройдут обучение в одноименной школе
Мария Дедкова
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После "школы" ребят распределят в лагеря.После "школы" ребят распределят в лагеря.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Для загородных брянских лагерей подготовят 100 вожатых. Об этом говорили на совещании в региональном департаменте образования. Они пройдут обучение в школе вожатых. Подготовка пройдет с 16 по 22 мая на базе детского оздоровительного комплекса «Деснянка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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