Для брянских лагерей подготовят 100 вожатых
Они пройдут обучение в одноименной школе
После "школы" ребят распределят в лагеря.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Для загородных брянских лагерей подготовят 100 вожатых. Об этом говорили на совещании в региональном департаменте образования. Они пройдут обучение в школе вожатых. Подготовка пройдет с 16 по 22 мая на базе детского оздоровительного комплекса «Деснянка».
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ИСТОЧНИК KP.RU