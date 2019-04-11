Брянцы привыкают к раздельному сбору отходов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-11T13:01:13+03:00

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С начала этой недели еще 20 контейнеров для раздельного сбора пластика и картона появилось на площадках Советского района города Брянска.

Их в рамках реализации федеральной «мусорной реформы» установил региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета».

Сетчатые ящики, которые изготовили осужденные второй брянской колонии, размещены по десяти адресам: ул. Спартаковская,114 и 124, ул. Карачижская, 104, ул. Емлютина, 41, ул. Дуки, 58, ул. № июля,7, ул. Октябрьская, 38, ул. Мало-Завальская, 5, ул. Бежицкая, 70, ул. Степная, 12.

Установка контейнеров продолжается. Брянцы постепенно привыкают к нововведению. И если еще две недели назад в ящики сбросали все подряд, то теперь стараются сортировать мусор. К концу апреля на специализированных площадках нашего города появятся 250 таких контейнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU