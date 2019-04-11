Тотальный диктант-2019 в Брянске прочитают в воспитательной колонии
Тотальный диктант-2019 в Брянске прочитают на еще одной площадке. Ею станет воспитательная колония, расположенная на улице Советской. Поучаствовать в акции хотят как воспитанники, так и сотрудники учреждения.
Текст здесь прочтет руководитель культурно-спортивного комплекса «Лапландия» Павел Лапонов, сообщают организаторы.
Одного из дикторов заменят на площадке РАНХиГС. Вместо профессора БГУ имени Ивана Петровского Ирины Биккуловой текст будет читать начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская.
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ИСТОЧНИК KP.RU