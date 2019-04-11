Жительница Унечи отправится за решетку за убийство сына

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-11T12:43:40+03:00

Приговор женщине пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В момент преступления и убийца, и жертва были пьяны

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55-летнюю жительницу Унечи осудили за убийство собственного сына. Женщину приговорили к шести годам колонии общего режима.

- В суде установили, что днем 22 октября прошлого года пьяная женщина поссорилась со своим 37-летним сыном, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мужчина тоже в тот момент был пьян. Кухонным ножом мать дважды ударила сына в грудь.

Потерпевший получил два проникающих ранения – в легкое и сердце. Он скончался на месте преступления от большой кровопотери.

Суд учел смягчающие обстоятельства: сын приставал к матери, поэтому они и поссорились.

Приговор женщине пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU