Жительница Унечи отправится за решетку за убийство сына
55-летнюю жительницу Унечи осудили за убийство собственного сына. Женщину приговорили к шести годам колонии общего режима.
- В суде установили, что днем 22 октября прошлого года пьяная женщина поссорилась со своим 37-летним сыном, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мужчина тоже в тот момент был пьян. Кухонным ножом мать дважды ударила сына в грудь.
Потерпевший получил два проникающих ранения – в легкое и сердце. Он скончался на месте преступления от большой кровопотери.
Суд учел смягчающие обстоятельства: сын приставал к матери, поэтому они и поссорились.
Приговор женщине пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU