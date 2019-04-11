В Брянске на въезде в Бежицу откроется очередной «Макдональдс»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-11T12:32:35+03:00

Пока в городе три ресторана быстрого питания этой сети

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В Брянске на въезде в Бежицкий район откроется очередной «Макдональдс». Об этом сообщили в социальных сетях. Горожан на днях заинтересовала стройка у гипермаркета напротив Московского микрорайона. Оказалось, что это строится ресторан быстрого питания.

Пока в Брянске три кафе этой сети. Одно из них находится в ресторанном дворике в торговом центре, два других - отдельно стоящие здания на Кургане Бессмертия и перед бежицким универмагом. Судя по всему, четвертый ресторан будет таким же.

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ИСТОЧНИК KP.RU