В Брянске на въезде в Бежицу откроется очередной «Макдональдс»
Пока в городе три ресторана быстрого питания этой сети
Фото: vk.com, группа "Made in Bryansk".
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В Брянске на въезде в Бежицкий район откроется очередной «Макдональдс». Об этом сообщили в социальных сетях. Горожан на днях заинтересовала стройка у гипермаркета напротив Московского микрорайона. Оказалось, что это строится ресторан быстрого питания.
Пока в Брянске три кафе этой сети. Одно из них находится в ресторанном дворике в торговом центре, два других - отдельно стоящие здания на Кургане Бессмертия и перед бежицким универмагом. Судя по всему, четвертый ресторан будет таким же.
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ИСТОЧНИК KP.RU