В Брянске дом Боровича восстановят не позже, чем через два года

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-11T15:58:51+03:00

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В Брянске дом инженера Льва Боровича полностью восстановят. Об этом рассказали в фирме, которая стала временным собственником здания и будет финансировать реставрацию.

Пока идет подготовка к проведению аукциона на разработку научно-проектной документации. Он пройдет 29 апреля. Максимальная цена, которую готовы заплатить подрядчику, - 2,7 миллиона рублей.

- Проект должен пройти государственную экспертизу в Министерстве культуры, так как здание является памятником архитектуры, - рассказал "Комсомольской правде" в Брянске" Владимир Чашников. - Поэтому сроки сдачи объекта будут зависеть и от этого.

Напомним, дом Боровича - это памятник архитектуры рубежа XIX-XX веков.

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ИСТОЧНИК KP.RU