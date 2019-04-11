При пожаре в Клетне погиб 64-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-11T11:35:05+03:00

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На улице Профинтерна в Клетне рано утром 11 апреля произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.15.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты пожарно-спасательной части №21, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Выяснилось, что происходит горение внутри частного жилого дома.

В 4.39 пламя потушили. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске, в огне погиб 64-летний мужчина.

Причину возгорания установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU