В Брянске появилась «зебра» у лицея №27

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-11T11:09:56+03:00

Ее оборудовали после проверки прокуратуры

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В Брянске возле лицея №27 оборудовали пешеходный переход. Сделали это в марте по требованию прокуратуры.

Решение суда об установке «зебры» вступило в силу еще в декабре 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Но горадминистрация этого не сделала. Решение суда исполнили только через три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU