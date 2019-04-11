В Брянске появилась «зебра» у лицея №27
Ее оборудовали после проверки прокуратуры
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В Брянске возле лицея №27 оборудовали пешеходный переход. Сделали это в марте по требованию прокуратуры.
Решение суда об установке «зебры» вступило в силу еще в декабре 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Но горадминистрация этого не сделала. Решение суда исполнили только через три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU