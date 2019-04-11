В Брянске потребовали отобрать водительские права у 27 жителей Володарского района

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-11T10:36:44+03:00

По закону, граждане с психическими расстройствами и наркозависимостью не могут садиться за руль. Фото: Иван ВИСЛОВ

Все они стоят на учете у врача-нарколога или психиатра

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В Володарском районе выявили 27 жителей, состоящих на учете у врача-нарколога и психиатра и имеющих водительские права. Нарушения закона нашли прокуроры во время проверки.

Правоохранители подали иски о признании водительских прав у этих брянцев недействительными, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. По закону, граждане с психическими расстройствами и наркозависимостью не могут садиться за руль. Так как они становятся потенциальным источником опасности на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU