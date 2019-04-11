На ремонт крыш в школах в Брянской области выделят 284 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-11T10:18:22+03:00

В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В этом году в Брянской области на ремонт крыш в школах и детсадах. На это из регионального бюджета направят 284 миллиона рублей, сообщают в правительстве области.

В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей, в Брянском районе - 33 миллиона рублей, в Новозыбкове - 14 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU