На ремонт крыш в школах в Брянской области выделят 284 миллиона рублей
Деньги выделят из регионального бюджета
В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В этом году в Брянской области на ремонт крыш в школах и детсадах. На это из регионального бюджета направят 284 миллиона рублей, сообщают в правительстве области.
В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей, в Брянском районе - 33 миллиона рублей, в Новозыбкове - 14 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU