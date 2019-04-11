2019-04-11T10:18:22+03:00
Общество

На ремонт крыш в школах в Брянской области выделят 284 миллиона рублей

Деньги выделят из регионального бюджета
Мария Дедкова
Поделиться:
В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей.В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В этом году в Брянской области на ремонт крыш в школах и детсадах. На это из регионального бюджета направят 284 миллиона рублей, сообщают в правительстве области.

В Брянске на обновление крыш потратят 53 миллиона рублей, в Брянском районе - 33 миллиона рублей, в Новозыбкове - 14 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24