В Брянске на десять дней ограничат движение на улице Степной
У домов №10 и №12 будут прокладывать газопровод
Ограничение будет действовать с 11 по 20 апреля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Советском районе Брянска на десять дней ограничат движение у домов №10 и №12 на улице Степной. Это связано с тем, что будут прокладывать газопровод на этом участке. Ограничение будет действовать с 11 по 20 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU