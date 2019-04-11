2019-04-11T10:13:02+03:00
Общество

В Брянске на десять дней ограничат движение на улице Степной

У домов №10 и №12 будут прокладывать газопровод
Марина АНТОНОВА
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Ограничение будет действовать с 11 по 20 апреля.Ограничение будет действовать с 11 по 20 апреля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Советском районе Брянска на десять дней ограничат движение у домов №10 и №12 на улице Степной. Это связано с тем, что будут прокладывать газопровод на этом участке. Ограничение будет действовать с 11 по 20 апреля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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