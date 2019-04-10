2019-04-10T18:31:36+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили больше трех тонн яблок неизвестного происхождения

Фрукты измельчили и закопали
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На брянском участке границе остановили фуру из Беларуси, перевозившую яблоки. Оказалось, что вес фруктов существенно превышал вес, указанный в документах.

- На незаявленные 3,4 тонны яблок отсутствовали необходимые документы, подтверждающие их происхождение и безопасность в фитосанитарном отношении, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Поэтому 9 апреля фрукты уничтожили, предварительно измельчив.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прошлом году в Брянске произошло 302 пожара
18 мая Медцентр «Здоровье» приглашает на бесплатный прием
В Брянске начали подготовку к купальному сезону
Сельцовского полицейского-беглеца Левана Хуцишвили отправят в колонию на четыре года
В Бежице пьяный пенсионер украл в магазине телефон
В Брянске у детского сада «Солнышко» пройдут сплошные проверки
В сквере Карла Маркса в Брянске планируют срубить девять аварийных деревьев
На улице Советской в Брянске появятся три светофора с кнопкой
Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин голосовал против рыбных олигархов
Жители Брянска купили 300 тысяч поддельных рублей и расплатились за машину
Жители Бежицы 270 раз пожаловались на холодные батареи в отопительный сезон
Жителя Новозыбкова осудили за ДТП, в котором пострадала пенсионерка
В Майском парке в Бежице появится скейт-парк и фонтан
В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка
Про собак и про людей
В Брянске вступил в силу приговор мошеннику, который обманул государство на 22 миллиона рублей
В детском саду в Гордеевском районе разрешали собирать деньги на ремонт с родителей
В Почепе водитель внедорожника сбил пенсионерку
Брянцы обсуждают разгневанную мать, которая ударила своего ребенка и старушку
В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы-2019
В Брянске оштрафовали водителя, который не дал проехать по тротуару женщине с коляской
В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который въехал в Россию незаконно
В Брянской области арендаторы леса не доплатили 23 миллиона рублей в казну
В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей
В Брянске ограничат движение на улицах Спартаковской и Куйбышева
Вопросы Советского района
В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду