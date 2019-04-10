В Брянскую область не пустили больше трех тонн яблок неизвестного происхождения
Фрукты измельчили и закопали
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На брянском участке границе остановили фуру из Беларуси, перевозившую яблоки. Оказалось, что вес фруктов существенно превышал вес, указанный в документах.
- На незаявленные 3,4 тонны яблок отсутствовали необходимые документы, подтверждающие их происхождение и безопасность в фитосанитарном отношении, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Поэтому 9 апреля фрукты уничтожили, предварительно измельчив.
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ИСТОЧНИК KP.RU